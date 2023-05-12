حسام الضمرانى يكتب: الرئيس واستعادة مصفوفة القيم المصرية

ثمة مسافة تفصل بين فكر الإنسان وواقعه، وهو ما ترصده كل المدارس الفلسفية، وإن كان أقربها لرؤيته لواقعنا أقرب إلى الفلسفات المادية الميكانيكية التى ترى أن المسافة التى تفصل الفكر عن الواقع قصيرة للغاية؛ وهو ما ينتهجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويرد فى جميع خطاباته منذ أن تولى مقاليد السلطة فى مصر إلى يومنا.

حديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم فى لقاءاته بنا وخطاباته القريبة منا وزياراته وجولاته الدائمة والمستمرة سواء على مستوى السياسة الخارجية أو فى مواقع العمل داخل مصر لمتابعة سير العمل بنفسه؛ دائمًا ما تؤكد بشكل مباشر وصريح على مسألة فى غاية الأهمية ألا هي استعادة مصفوفة القيم المصرية؛ سواء قيمة إتقان العمل، وقيمة التعلم الدائم، وقيمة الوعي الحقيقي والفهم لسياقنا المُجتمعي والسياسي والاقتصادي والحضاري والثقافي؛ وجميعها وللأسف مصفوفة من القيم اسُتبدلت بمصفوفة من القيم المصاحبة لزمن الانفتاح، فما كان من قطاع كبير منا إلا أن تراجعت لديه قيمة إتقان العمل، واستبدال التعلم الدائم بالقطيعة المعرفية، والوعي الحقيقي بالوعي الزائف، وهو ما تؤكده البحوث الاجتماعية التى طُّبقت على عينات مختلفة من المصريين فى أقسام علم الاجتماع بجامعاتنا المصرية منذ عقود إلى اليوم؛ وهو ما انعكس بالتبعية في عملية التنشئة الاجتماعية التى تعد مدخلًا لفهم الشخصية المصرية، وطابع الشخصية المصرية الذي يطلق للدلالة على ما يتوفر لدى الفرد من عادات وتقاليد وقيم وأنماط سلوكية مكتسبة من البيئة المحيطة به ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تعد مفتاحًا لفهم الطابع القومي للشخصية المصرية بحسب ما يصفه أستاذنا الدكتور الراحل قدرى حفني، أستاذ علم النفس فى جامعة عين شمس والمفكر الكبير.

بالنظر إلى مشروع تحديث مصر والانتقال بالاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030 إلى جمهوريتنا الجديدة.. الجمهورية التى تعتمد على بناء الإنسان المصري، وتدفع بالتنمية الاقتصادية، يجب معرفة التغير التاريخي للظواهر الاجتماعية نظرًا لأن التغير يحدث فى بادئ الأمر للأفراد ثم للجماعات أو المجتمعات ككل؛ منها الاستعداد للتجارب الجديدة، الاستعداد للابتكار، الميل إلى تكوين آراء تجاه عدد كبير من المشاكل والمواضيع، الاهتمام بالحاضر والمستقبل وليس الماضي فقط، الاعتقاد بأهمية التخطيط والتنظيم فى أمور الحياة، وغيرها من عوامل التحديث التي تفرق بين الإنسان الحديث والتقليدي؛ وهو ما يجب أن نركز عليه على المستوى الفكري والثقافي والإعلامي من خلال وسائل إعلامنا ووزارات التنشئة الاجتماعية "الثقافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة" من خلال إطلاق حزمة من البرامج لنشر تلك العوامل بين أفراد مجتمعنا المصري.

وبحسب دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية "استشراف النخبة المثقفة لمستقبل أنساق القيم الاجتماعية فى مصر"، والتى صدرت مؤخرًا عنه متضمنة آراء عدد كبير من الخبراء؛ فإنها توصلت إلى أن أبرز العوامل الفاعلة ذات التأثير المرتفع فى التغير القيمي المستقبلي هي ستة عوامل "وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، نوعية التعليم العام بالمدارس والجامعات، طبيعة البنية الطبقية في المجتمع، نوعية الخيار التنموي الذي تتبناه الدولة، المكون الديني في المنظومة الاجتماعية- الثقافية، الأحداث والأزمات الكبرى"، وأنه لا يمكن فهم أنساق القيم التي تغيرت فى مجتمعنا المصري وتفسير التغيرات التى تصيبها دون تأمل هذه البنية وما يطرأ على مراكزها النسبية من تغيرات.

أما بالنسبة إلى العوامل ذات التأثير المتوسط التى توصل إليها الخبراء فى الدراسة؛ فهي تمثلت في ستة عوامل "المنظومة الرأسمالية العالمية، الحريات السياسية وحقوق الإنسان، طبيعة المشاركة الديمقراطية السياسية والمدنية، توجهات ومصالح النخب السياسية والاقتصادية، الإبداع الأدبي والفني، العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة تاريخيًا، التحولات التى تصيب دولًا ومجتمعات إقليمية مركزية"، وهنا أتوقف أمام العامل الخاص بالعادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة تاريخيًا، وما توصل إليه خبراء الدراسة من نتيجة فى غاية الأهمية تمثلت في دور وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتقنيات الرقمية الجديدة على الجيل الذى رأى ما يزيد على ثلاثة أرباع النخبة أن علاقته بالعادات والتقاليد والقيم التقليدية واهية، وغالبيتها بالتالي قد تكون فى طريقها إلى الزوال. كما دفع ما يزيد على ربع النخبة (26%) إلى رفض الأمر المتعلق بصعوبة تغير المنظومة القيمية النابعة من العادات والتقاليد في مجتمعنا بصفة عامة.

أما بالنسبة للعوامل ذات التأثير الضعيف بحسب الدراسة، والتى جاءت فى أربعة عوامل- جميعها عوامل ثقافية- وهي "النخبة المثقفة، وسائل الإعلام التقليدية"، فيرى الخبراء أنه من الممكن تفسير تراجع مكانتها وأهميتها النسبية بالنظر إلى ما أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والبيئة الرقمية الجديدة عبر مختلف منصاتها ووسائلها من تغيرات جذرية فى المشهد الثقافي والإعلامي بصفة عامة، وذلك استنادًا إلى صيغة الاتصال الجديدة التى أوجدتها هذه الوسائل والتي يسميها "كاستلز" بـ"الاتصال الذاتى الجماهيرى"، وجميعها عوامل تكشف عن التبدلات التى حدثت فى مصفوفة القيم بمجتمعنا المصري، ويؤكد دائمًا عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل لقاءاته معنا.