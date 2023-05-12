نجوى كرم تطرح أحدث أعمالها الغنائية "كاريزما" (فيديو)

طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم، أحدث اعمالها الغنائية بعنوان “كاريزما”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعددٍ من المنصات الرقمية.

وتعتبر أغنية “كاريزما” هي الأغنية الثالثة من ألبوم نجوى كرم الجديد الذي يحمل نقس الأسم وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي اليكسي قسطنطين، والملحن الشاب سامر، والموزع الموسيقي فادي جيجي.

أغنيات ألبوم كاريزما لنجوى كرم

وطرحت نجوى كرم الأيام الماضية ثاني أغاني ألبومها الجديد " كاريزما" وتحمل الأغنية اسم "10 دقايق"، وهي من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع موسيقي فادي جيجي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "ما شفتو عشر دقايق وبقلّي عشقان..علقان..ومغروم كتير...شو لذيذ وشو رايق ما شفتو عشر دقايق".

كما طرحت مؤخرا الأغنية الأولى من الألبوم بعنوان "شغل موسيقى" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية وهي من كلمات عامر لاوند، تلحين وتوزيع علي حسّون.

وتقول الأغنية..

"روحي طقّت ما اتحمّل ليلة بلاهم.. قلبي دقّة بدقّة يعاني قلبي يهواهم.. ياللي ساكن نبض القلب وعارف بحالي.. ماترحمني ليلة وترجع ليّا يا غالي.. سامع بالمو سامع يوم بأدوية للهجران.. راحو والقلب وحداني مكسور وتعبان.. شوقي واصل للمرّيخ ودار الكواكب.. الله وياهم يا قوّة تردّ الحبايب".

تفاصيل ألبوم “كاريزما”

ويضم ألبوم “كاريزما” مجموعة كبيرة من الاغنيات التي تتنوع بين الرومانسية والدرامية، وتقوم بطرح أغنيات الألبوم بشكل منفرد متتالي، ويعتبر ألبوم “كاريزما” عودة قوية لشمس الأغنية نجوى كرم، بألبوم كامل خاصة أن آخر ألبوماتها "مني إلك" كانت قد طرحته منذ 5 أعوام وتحديدًا فى عام 2017، ومن بين أغاني الألبوم "بعيدك، يحرفلك قلبك، على نوم عيني، قمر العشاق، آه من الغرام، نزلت البحر، الدنيي تحديت، حبيبي مين، تعا بورد بقلبي".