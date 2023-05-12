أستاذ اقتصاد: "ابدأ" قادرة على وضع مصر بخريطة التنمية الاقتصادية

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن جهود الدولة في المبادرة الوطنية “ابدأ” لدعم الصناعة المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المبادرة تستهدف علي تحقيق توفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار إلى أن المبادرة قادرة على وضع الدولة المصرية على خريطة التنمية الاقتصادية وأن تحقق قفزات في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي بغرض توطين الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات.

وأكد أن استهداف المنتج المصري وتطويره للمنافسة في الدول الخارجية، لأن المناخ المالي للدولة المصرية يؤهلها لحد كبير لمنافسة السلع المصرية في الأسواق العالمية.