النيابة تكشف تفاصيل توصلها لمكان اختفاء "فتاة السلام"

كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بواقعة تعذيب فتاة على يد والدها بمدينة السلام، عن أنها قد استهلت النيابةُ العامةُ تحقيقاتِها بالاطلاعِ على محتوى المقاطعِ المصورةِ المنشورةِ لمحاولةِ تحديدِ مكانِ تواجدِ الفتاةِ، فتبيَّنَ أنها هاربةٌ لدَى مسكنِ إحدَى صديقاتِها وتستغيثُ طالبةً عدمَ إعادتِها مرةً أخرَى لمسكنِها لدَى والدتِها ونقلَها مِن المعهدِ الذي تدرسُ فيه، فتوجهتِ النيابةُ العامةُ لذلكَ المعهدِ وتحصّلتْ منه على عنوانِ منطقةِ سكنِها، وأرشد الأهالي عن موقعِهِ تحديدًا، وتمَّ التقابلُ مع والدِها وشقيقتيْهَا وجارٍ ملاصقٍ لهم في غَيبةِ والدتِها، فاصطحبَتْهُمُ النيابةُ العامةُ لسؤالِهِم.

وكانت إدارة البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ قد رصدتْ الثلاثاءِ الماضي، التاسعِ من شهرِ مايُو الجارِي تداولَ مقاطعَ مصورةٍ بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ تستغيثُ فيها فتاةٌ مِن تعذيبِ والدتِها الدائمِ لها وإيذائِهَا وقهرِهَا والتنمرِ عليْهَا منذُ طفولتِها، دونَ تحريرِها أيَّ محاضرَ بذلكَ، وتتابعتْ في ذلكَ مناشدةُ النيابةِ العامةِ نجدتِها وحمايتِها واتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِها على الفورِ بِناءً على ما تمَّ رصدُهُ.

وسعت النيابةُ سعيًا حثيثًا للعثورِ على الفتاةِ لسؤالِها والوقوفِ على تفصيلاتِ شكواهَا واتخاذِ كافَّةِ الإجراءاتِ اللازمَةِ في ذلكَ، حتى عثرتْ عليْهَا وسألتْهَا، كما سألتْ كذلكَ والدَها وشقيقتَيْها وجارًا لهم ووالدةَ صديقتِها التي كانتْ هاربةً لديْهَا، فضلًا عن ضبطِ والدتِها واستجوابِها.