الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حادث سير ببورسعيد

حادث سير
حادث سير

نجا شخصان من الموت عقب إصابتهما في حادث انقلاب دراجة نارية بمحيط نادي الصيد في مدينة بورسعيد.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

واستقبل مستشفى السلام ببورسعيد كلا من محمد أشرف السيد، 21 عامًا، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات بالجسم، وعصام أحمد حامد، 21 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، نتيجة حادث دراجة بخارية مسرعة تسببت السرعة الزائدة لها في طيرانهما وسقوطهما من عليها بحسب شهود عيان.

تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول ملابسات الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

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