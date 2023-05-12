"القاهرة الإخبارية": تصاعد أعمدة الدخان من مبنى داخل قطاع غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، صور حية لقطاع غزة يتصاعد منه الدخان نتيجة القصف بالطائرات والمدفعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرارًا لعدوانه على القطاع، الذي تعرض لعمليات قصف مكثفة من جانب الطيران الإسرائيلي.

وأدى القصف الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية، إلى استشهاد قياديين بارزين من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى استشهاد 30 وإصابة 93 من المدنيين الفلسطينيين.

وتكثف الفصائل المسلحة في غزة إطلاق صواريخها على مناطق إسرائيلية.