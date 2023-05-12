"الإصلاح والنهضة": الحوار الوطني لوحة سياسية تليق بمصر

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة المصرية تتجه لإنشاء جمهورية جديدة راسخة ولها شكل غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل قيادة تاريخية جمعت كل المصريين لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وأرست قواعد الأمن في ربوع الوطن.

وأضاف أن الحوار الوطني يمثل لوحة سياسية مرسومة وملونة بما يليق بالدولة المصرية، متابعا، أن مصر يليق بها أن يكون لها نظام سياسي مكتمل يضم قيادة وزعامة تاريخية ونخب سياسية.

وأشار إلى أن مصر مرت بمراحل كثيرة لبناء التنمية السياسية بداية من مؤتمرات الشباب وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ التي تم العمل بها على مدار عشرات السنوات.

وتابع أن الحوار الوطني يجمع الأطياف السياسية المتنوعة والخبراء والمتخصصين، كما أن أحزاب المعارضة ممثلة فيه بشكل كبير، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان الحوار الوطني بشكل متوازن جدا ولكن يُؤخذ عليه أن تشكيله مال لصالح المعارضة.

وواصل أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت علامة تعبر عن الشكل القادم للحوار في مصر، مؤكدا أن الحوار الوطني لا توجد به خطوطا حمراء.