"الشعب الديمقراطى": إشراك المصريين بالخارج فى الحوار الوطنى فكرة جيدة

أشاد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، بالدعوة من قبل إدارة الحوار الوطني للمصريين في الخارج بالمشاركة والإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم والحديث عن التحديات التي تواجههم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "فكرة عظيمة وجيدة جدا"، مؤكدا أنها تنطبق مع ما ينص عليه الدستور المصري وقوانينه التي جعلت من المصري بالخارج رقم من الأرقام التي يعتد بها في الحياة السياسية.

وأضاف أن المصريين بالخارج لديهم الحق في التصويت في الانتخابات، والحق في التمثيل داخل المجالس النيابية، مشيرا إلى أن ما سبق يستدعي مشاركتهم في الحوار الوطني.

وتابع: "حسنا فعلت أمانة الحوار الوطني بتلقي مقترحاتهم لأنهم شايفين الأمور من زاوية أخرى وعايشين في دول أخرى قد نستفيد من تجاربها ومن الممكن أن تكون مقترحاتهم قابلة للتطبيق بنسبة كبيرة جدا بموجب الدستور والقانون".

وأوضح أن حزبه دعا لإنشاء لجنة مخصصة للمصريين بالخارج في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستكون في غاية الأهمية خلال الحوار الوطني، بما تستطيع أن تصل إليه من مقترحات قابلة للتطبيق وبشكل عاجل.

وأردف: "أغلب المصريين في الخارج ذوو خبرات عالية وتسببوا في نهضة كبيرة في كل الدول التي يعملون بها".