"حياة كريمة" تطلق قافلة طبية لمكافحة الإدمان بقرى نجع حمادي (صور)

شاركت مؤسسة “حياة كريمة” في قافلة طبية نظمتها جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بقرية الرئيسية مركز نجع حمادي محافظة قنا بالصعيد.

وضمت القافلة 8 تخصصات طبية منها “عظام، باطنة، انف واذن وحنجرة، أطفال، رمد، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، جلدية”.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين اكثر من 590 مواطن، وهي المبادرة التي اضفت حالة من السعادة والاطمئنان علي أهالي القرية.

وساعد وجود مبادرة “حياة كريمة” في قري مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنون، وساعدت ايضا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

وساهم وجود مبادرة حياة كريمة علي إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية و تسعي لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك .

وتعتبر حياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير لعام 2019، تهدف إلي تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.