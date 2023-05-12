السيطرة على حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور غرب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من برج سكني بكفرطهرمس.

دفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق السادس لبرج مكون من ١٠ أدوار بشارع محمد سلامة وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران.