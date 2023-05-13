السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الصوفية تنهي احتفالها بالرجبية في السيد البدوي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت الطريقة الصوفية احتفالاتها اليوم في آخر يوم الرجبية وسط عدد من المريدين داخل ساحة البدوي بمدينة طنطا.

وأكد الحاج محمود عبد التواب، أحد تجار الألعاب الأطفال في منطقة السيد البدوي، أن العام الحالي ظاهرة تستحق الدراسة، فهو أقل عامًا لمريدي السيد البدوي منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أن إيقاف الاحتفال بالرجبيبة أثناء أزمة كورونا أثرت بالسلب، علاوة على ارتفاع أسعار جميع المنتجات هذا العام بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 200 في معظم السلع.

وأكد أن الطرق تقوم بدعوة محبيها ومريديها سنوياً للحضور داخل الخيم الخاصة بهم.
 

وأضاف الحاج عبد الحميد سليمان من تجار الحمص بساحة البدوي أن التوافد هذا العام قليل جداً بالمقارنة بالأعوام السابقة وهذا مؤشر خطير بعد ارتفاع معظم السلع الموجودة.


وأكد أنه بمرور الوقت وبعد اندثار كبار العائلات التي كانت تحضر من كل صوب وحدب إلى السيد البدوي سيقل الإقبال عاماً بعد عام.

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تجار ساحة البدوي عامين كورونا اثروا على الرجبية وارتفاع أسعار العام

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