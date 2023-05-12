باكستان.. عمران خان يخشى إعادة اعتقاله بعد الإفراج عنه بكفالة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، إن قرار القضاة في قضية عمران خان يأتي وسط تصاعد التوترات، حيث يواجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق مطالبات بشأن عمليات نقل ملكية الأراضي بشكل غير قانوني.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه يخشى إعادة اعتقاله على الفور بعد أن منحته المحكمة العليا في إسلام آباد الإفراج عنه بكفالة لمدة أسبوعين في قضية فساد.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حيث مثل خان في جلسة استماع بالمحكمة العليا بإسلام آباد يوم الجمعة. وكان رهن الاحتجاز لدى الشرطة منذ يوم الثلاثاء بعد أن ألقي القبض عليه في مبنى المحكمة من قبل ما يقرب من 100 من ضباط القوات شبه العسكرية.

مما أثار غضب الحكومة، حصل خان على الإغاثة يوم الخميس عندما قضت المحكمة العليا بأن طريقة اعتقاله، في مبنى المحكمة، غير قانونية، وأمرته بطلب الإفراج عنه بكفالة من المحكمة العليا. مكث ليلته في دار ضيافة للشرطة لكنه لم يعد محتجزًا.

يوم الجمعة، وافق قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد رسميًا على خان بكفالة لمدة أسبوعين في قضية القادر، التي تنطوي على مزاعم عن عمليات نقل ملكية غير قانونية للأراضي. كما منع القاضي السلطات من اعتقال خان في أي قضايا أخرى مرفوعة حديثًا خلال الأسبوعين المقبلين وأمر الحكومة بضمان توفير الأمن الكافي له.

وأعرب خان ومحاميه عن قلقهما من أنه يواجه خطر إعادة الاعتقال فيما يتعلق ببعض العشرات من القضايا الأخرى التي يواجهها. وصرح خان لوسائل إعلام محلية وهو في طريقه إلى قاعة المحكمة: "أنا قلق بنسبة 100% من أن يتم اعتقالي مرة أخرى". قال إنه إذا تم القبض عليه مرة أخرى، فستستمر دائرة العنف.

وادعى محامي خان، بابار أوان، أن شرطة لاهور والبنجاب كانت متوجهة إلى المحكمة العليا في إسلام آباد للقبض على خان. لماذا هم إذن مصرون جدا على اعتقال عمران؟ واسمحوا لي أن أقول لكم إن أي محاولة لاعتقال عمران مرة أخرى ستكون غير دستورية.

واتهمت الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف ، المحكمة العليا بـ"النفاق" بشأن حكمها وقالت إن قادة حزب تحريك باكستان في خان إنصاف "يدفعون بالبلاد نحو الدمار".

وأوضحت وزيرة الداخلية رنا صنع الله أن خان لم يكن بمأمن من الاعتقال على الرغم من توجيهات المحكمة. إذا كانت هناك حاجة، فسيتم اعتقال عمران خان. قال سناء الله: "الحكومة لن تقدم أي إغاثة لخان".

واستمرت حملة القمع ضد أعضاء حزب PTI في الساعات الأولى من يوم الجمعة، حيث تم إلقاء القبض على اثنين من كبار القادة، وهما ياسمين رشيد وشيرين مزاري ، في لاهور وإسلام آباد، ليصل إجمالي قادة الحركة المحتجزين إلى سبعة.

وازدادت شعبية خان منذ إقالته من السلطة في أبريل من العام الماضي، متهماً الجيش القوي في البلاد، الذي كان حليفه المقرب، بتدبير سقوطه. مع تزايد عدد القضايا ضده، بدا اعتقال خان محتملًا لعدة أشهر وقد نجح بالفعل في تجنب محاولة الشرطة لاحتجازه في مارس.