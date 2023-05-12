الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

غير جائز فى هذه الحالة.. حكم نشر تفاصيل الحياة الخاصة على السوشيال ميديا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم بَثُّ ونَشرُ "اليوتيوبرز" المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل حولها.

وقالت دار الإفتاء، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "إن كان مما يُعاب إطلاع الغير عليه عُرفًا أو يُستقبح كالعورات ونحو ذلك؛ فنشره غير جائز شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة في المجتمع أو التعدي عليه".

وأضافت دار الإفتاء: "أن ما يُنشر من قِبَل الأشخاص عن تفاصيل حياتهم الخاصة، إن كان مما يصح إطلاع الغير عليه وكان نشره لمقصد صحيح - كتقديم خبرة أو تجربة في شأن ما أو التوجيه إلى باب من أبواب الخير-؛ فلا مانع منه شرعًا، مع وجوب التقيد بالأعراف والتقاليد المجتمعية في ذلك، وأن يكون الناشر له متخصصًا فيما يتكلم فيه وينشره بين الناس".

دار الافتاء المصرية تفاصيل حياتهم الشخصية زيادة التفاعل مواقع التواصل فيسبوك

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