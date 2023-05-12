بروتوكول تعاون بين "حياة كريمة" والهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو الأمية

وقعت مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، لتنفيذ مشروع محو الأمية، حيث قام بالتوقيع الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

وتشارك مؤسسة حياة كريمة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، في فتح فصول جديدة للدارسين داخل كل القرى المستهدفة بمشاركة من متطوعي المؤسسة ومتطوعي الجامعات والمدارس، بجانب استحداث برامج مرنة لمحو أمية الكبار، وتقديم برنامج خاص لكل مجموعة بعد اختبارات تحديد المستوى.

وبالنسبة للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تشارك في كل مبادرات وأنشطة المؤسسة بما فيها قوافل طرق الأبواب للدعوة لمحو الأمية.

وتعتبر حياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير لعام ٢٠١٩، تهدف إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه.

وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتها اليومية.

345649667_274320368504402_5163384225898108076_n