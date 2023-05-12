توافد الزائرين على ساحة الشهداء في بورسعيد خلال عطلة الأسبوع (صور)

شهدت ساحة الشهداء بحي الشرق، اليوم، توافد أعداد كبيرة من زائري محافظة بورسعيد وأبنائها، خلال العطلة الأسبوعية، واستقبلت أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبي الذي تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين، والذي يجعل من ساحة الشهداء على غرار الدول الأوربية، خلال الأجواء المعتدلة بمحافظة بورسعيد.

واستقبلت ساحة الشهداء عددًا كبيرًا من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام.

وأعرب عدد من زائري بورسعيد عن امتنانهم لزيارة محافظة بورسعيد والاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه منذ وصولهم لأرض المحافظة.

وتتميز ساحة الشهداء بحي الشرق بظاهرة رائعة، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلى فترات متفرقة من اليوم حتى يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصرًا، ويأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزارًا سياحيًا، وأكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم للمحافظة للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد.

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