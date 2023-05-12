الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الشرقية": توريد 382 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة حتى الآن

القمح
القمح

ثمّن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديريتا الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

من جانبها أشارت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 15229 طنًا و288 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 382556 طنًا و181 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023، عليها استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولًا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقًا للمواصفات المحددة مع قيامها بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والاستفادة المثلى من هذه السعات.

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