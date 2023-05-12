الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة أثناء عملها على ماكينة حصاد القمح بكفر الشيخ

جريدة الدستور

شهدت إحدى قرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حادثاً مأساوياً، حين لقيت ربة منزل مصرعها أثناء عملها على ماكينة حصاد القمح.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وفاة «ن.ع» 45 سنة، مقيمة بقرية ثابت، دائرة مركز شرطة الرياض.

وتبين أنه أثناء عمل المتوفاة على ماكينة حصاد القمح بالأرض الزراعية الخاصة بهم، اختل توازنها واصطدمت رأسها بالماكينة، ما أدى إلى وفاتها، متأثرة بإصابتها ولا توجد شبهة جنائية.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة، تبين أن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

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