الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 عمال فى حادث تصادم ببنى مزار بالمنيا

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب 7 عمال، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة "توك توك" بطريق قرية العصيات في مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.  

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة "توك توك"، أمام قرية العصيات التابعة للوحدة المحلية ببني صامت في مركز بني مزار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص وإجراء التحريات الأولية، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم عمال، وهم: سالم سعد عبد الباقي، 28 عامًا، محمد عطا محمد، 45 عامًا، نسيم ميخائيل أسعد، 55 عاما، مجدي حنين ميخائيل، 56 عاما، عوض لبيب إسحق، 59 عاما، ميخائيل مسعد جرجس، 20 عاما، فتحي عزيز بنيامين، 55 عاما، ويقيمون في مركز بني مزار.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل؛ لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، والمصاب الأخير دخل في غيبوبة تامة، وتم التحفظ على السيارة الملاكي والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا إصابة 7 عمال تصادم سيارة ملاكي بتوك توك طريق قرية العصيات بمركز بني مزار اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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