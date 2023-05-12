القاهرة الإخبارية: نتنياهو وجه باستكمال الهجمات على الفصائل الفلسطينية

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بنيامين نتنياهو وجه بضرورة استكمال الهجمات على الفصائل الفلسطينية.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الهدوء الحذر يخيم على قطاع غزة خصوصًا بعد إطفاء صوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات جنوب القدس وجبال القدس الشرقية.

كما أشارت إلى أن حالة من التوتر شهدتها الشوارع القريبة من تلك المستوطنات التي كانت تحت مرمى القصف من قبل قطاع غزة، وتم فتح الملاجئ.

وأوضحت أن هناك مشاورات أمنية يترأسها نتنياهو الذي أكد ضرورة استكمال الهجمات ضد حركة الجهاد الإسلامي وكل فصائل المقاومة الفلسطينية.