الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حرس الحدود الأوروبى: محاولات الهجرة عبر البحر المتوسط ارتفعت لـ300%

جريدة الدستور

أعلن حرس الحدود الأوروبي عن أن محاولات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط ارتفعت بنسبة 300% منذ بداية العام الحالي، وفقًا لفضائية العربية.

وكان أظهر تقرير أوروبي أن النمسا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي والعالم التي ترغب في القضاء على الهجرة إليها أو الحد منها للغاية.

وكشف التقرير الصادر عن منظمة تحالف الديمقراطيات في كوبنهاجن، عن أن الدول الأوروبية بشكل عام صنفت الحد من الهجرة من بين القضايا الثلاث الأولى التي يجب على حكوماتهم التركيز عليها أكثر، مشيرًا إلى أنه تم تحليل وضع الهجرة في 53 دولة حول العالم وأن الحد من الهجرة يأتي بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية في مقدمة الاهتمامات، وأولاها النمسا بنسبة 34%، وألمانيا 34%، وتليها هولندا 30%، وفرنسا 28%، والسويد 27%.

ولفت التقرير إلى عدم رضاء مواطني النمسا أيضًا بدرجة عالية عن سياسات الولايات المتحدة، مضيفًا أن النمسا منقسمة حول مسألة العلاقات مع روسيا، وهي مترددة في مساعدة المهاجرين من أوكرانيا.

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