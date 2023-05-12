الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل تناول أقراص حفظ الغلال عن طريق الخطأ فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقي عامل مصرعه، جرّاء تناوله قرصًا لحفظ الغلال بالخطأ، ناحية دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى الجامعي.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول المدعو "مصطفى ج ا ح"، 35 عامًا، عامل، ويقيم دائرة القسم، مصابًا بحالة إعياء شديدة، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

بالانتقال والفحص، وسؤال شقيقه المدعو "محمد ج ا ح"، 22 عاما، نجار مسلح، ويقيم بذات الناحية، أفاد بقيام شقيقه بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

إسعافات اعي آفات ارة إعياء شديد

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