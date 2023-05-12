الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات الطيران الإفريقية

المهندس يحيي زكريا
المهندس يحيي زكريا

شارك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 189 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية (AFRAA) باستضافة من الخطوط الجوية الإثيوبية، الذى عقد تزامنا مع معرض الطيران للشركاء في الصناعة الذي تنظمه AFRAA من كل عام  Aviation Stakeholders Convention.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات كان من بينها أخر تطورات شئون صناعة النقل الجوي، حيث تم استعراض أداء شركات الطيران إذ بلغت حركة النقل الجوي الدولي لشركات الطيران الإفريقية حوالي 94.8% من مستويات عام 2019، وبلغت الحركة داخل قارة إفريقيا حوالى 31% و37% للرحلات الداخلية من نفس العام، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز دورها الريادي في أفريقيا وفي ضوء توجيهات وزير الطيران المدني بالمشاركة الفعالة في تنمية صناعة النقل الجوي بالقارة الأفريقية، 

من جانبه، صرح المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تم خلال الاجتماع بحث تطورات الأرصدة المجمدة لشركات الطيران بالخارج، واتفق رؤساء الشركات الأعضاء على ضرورة  الوصول إلى اتفاق لتسهيل تحويل الأموال الخاصة بشركات الطيران، وتعتبر نيجيريا ثاني أعلى دولة من حيث معدلات الأرصدة المجمدة في الخارج.

وبحث الاجتماع المعوقات التي تواجه شركات الطيران في بعض الدول الأفريقية نتيجة لفرض الضرائب على الرحلات الجوية وما لها أثر سلبى في ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات الطيران والسياحة، وضرورة مخاطبة حكومات تلك الدول لمساعدة شركات الطيران والحفاظ على مصالحها.

واستعرض الاجتماع أهداف واستراتيجية AFRAA حتى عام 2025 والمعنية بالسلامة وأمن الطيران والسموات المفتوحة واتفاقية ‏SAATM Single Air Transport Market بالإضافة إلى التعاون وخفض التكاليف وتحسين العائدات تحت مظلة مشروعات ومبادرات (AFRAA) والتدريب وبناء القدرات والتحول الرقمي والتطور التكنولوجي ورفع كفاءة البيانات وإحصائيات صناعة النقل الجوي والشئون البيئية.  

وعلى هامش الاجتماع تم  الاتفاق على مشروع  بروتوكول بين كل من مصر للطيران والخطوط الجوية السنغالية وخطوط طيران تنزانيا تحت مظلة اتحاد شركات الطيران الأفريقية وكذلك تشكيل مجموعة عمل Technical Task Group تضم الشركات التي تتملك طائرات إيرباص A220.

وانضمت لعضوية AFRAA هذا العام كل من شركة Eswatini Air وشركة Zambia Airways وشركة Chapman freeborn charter airline، وبذلك يصبح إجمالي عدد الأعضاء 51 شركة طيران.

ووفقاً لتوقعات وحدة الإحصائيات التابعة لاتحاد AFRAA، فمن المتوقع مع حلول نهاية عام 2023 أن يبلغ إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم بواسطة شركات الطيران الأفريقية حوالى 85 مليون راكب، وهو أقل من مستويات عام 2019 بحوالي 10 مليون راكب فقط، ومن المتوقع أيضاً بأن تقل الفجوة بين أرباح عام 2023 مقارنةً بأرباح عام 2022 وذلك نظراً لأن شركات الطيران الأفريقية قد حققت خلال الربع الأول من 2023 أرباح أقل من معدلات عام 2019 بمبلغ 0.3 مليون دولار أمريكي. 

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الطيران والسياحة الأرصدة المجمدة لشركات الطيران الخطوط الجوية الإثيوبية أفريقيا الطيران الأفريقية مصر للطيران الطيران

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