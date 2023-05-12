تقرير أممى: قوات مدعومة بعسكريين أجانب نفذت مجزرة فى مالى عام 2022

اتهم تقرير أممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، قوات مدعومة من مجموعة من القوات العسكرية الأجانب، تنفيذ ما وصفوه بـ"المجزرة"، في العام الماضي 2022، حيث تم قتل حوالي 500 شخص وفقًا للتقرير، الذي عرضته فضائية العربية.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذه السلوكيات يمكن أن تشكل جرائم حرب وبحسب الظروف، جرائم ضد الإنسانية.

ولم يحدد التقرير هوية "الأجانب" الذين أشار إليهم، لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة "مدربين" روس في المعارك ضد الجهاديين، وبتصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن وجود مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة في مالي.

وقال سفير مالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو في أبريل "ستواصل الحكومة العمل بلا كلل" بهدف حماية الحقوق، "وستقف مالي بقوة وبالاندفاع عينه ضد أي استخدام لقضية حقوق الإنسان لأغراض سياسية أو لزعزعة الاستقرار".