الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجامعات السودانية المعترف بها في مصر

السودان
السودان

ازداد البحث عبر محرك "جوجل" عن الجامعات السودانية المعترف بها في مصر خلال الساعات الماضية، في ظل ما تتعرض له السودان من أزمات، وتعتبر أكثر ما يلجأ له الطلاب المصريين الذين يرغبون في الدراسة بكليات القمة ولم يستطعوا عن طريق المجموع الكلي.

ومع زيادة البحث عن الجامعات السودانية المعترف بها في مصر، نقدم لكم من خلال هذه السطور:

الجامعات السودانية المعترف بها في مصر

يعرف عن الجامعات السودانية أنه يمكن الالتحاق بها بمجموع منخفض نسبياً مقارنة بالجامعات المصرية، لكن يشترط أن تكون شهادة الجامعة السودانية معترف بها في مصر وإلا سيكون هذا المؤهل لم يفيد بشيء.

جامعة الخرطوم

وتقع في العاصمة السودانية الخرطوم وتضم 38 كلية ومركز تعليم من بينها الطب والهندسة، وتأسست عام 1902.

جامعة الجزيرة

تقع في مدينة ود مدني، وتضم 43 كلية وتخصص من بينها الطب والاقتصاد والهندسة والصيدلة، وتأسست عام 1975.

جامعة أفريقيا العالمية

وتقع في العاصمة السودانية الخرطوم وتضم 11 كلية وتخصص بينها طب الأسنان والتمريض والصيدلة والهندسة، وتأسست عام 1966.

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

تقع في العاصمة السودانية الخرطوم وتقيم برتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات الدولية وتشتمل على 24 كلية وتخصص من بينها الهندسة والطب البيطري والطيران، وتأسست عام 1902.

إجراءات تحويل الطلاب الدارسين فى الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

 جامعة أم درمان الإسلامية

تأسست في عام 1912 وتقع في مدينة أم درمان السودانية الخرطوم وهي تعتبر وقف إسلامي، وتضم 16 تخصص من بينها الطب والصيدلة والتمريض.

جامعة النيلين

تقع في العاصمة السودانية الخرطوم، وتضم 18 كلية وتخصص من بينها الطب والعلاج الطبيعي والأسنان والهندسة، وتأسست عام 1956.

جامعة الأحفاد للبنات

تقع في مدينة أم درمان وهي مخصصة لتعليم الفتيات فقط وتضم 7 كليات من بينها الطب والصيدلة واللغات، وتأسست عام 1966.

جامعة الزعيم الأزهري

تقع في العاصمة السودانية الخرطوم وتضم 18 تخصص من بينها الطب والهندسة وعلوم الحاسب، وتأسست عام 1993.

الجامعات السودانية جامعة الخرطوم جامعة الجزيرة جامعة افريقيا العالمية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا جامعة أم درمان جامعة النيلين جامعة الأحفاد للبنات

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