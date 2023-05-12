محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، بأن محطة توليد كهرباء غزة مهددة بالتوقف خلال 72 ساعة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن محطة توليد كهرباء غزة مهددة بالتوقف بسبب عدم توافر إمدادات الوقود.

فى وقت سابق، اليوم، أعلنت طواقم الهلال الأحمر فى قطاع غزة، عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي الذى استهدف منزلا شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ولم يبلغ عن وجود إصابات.

- إسرائيل تمدد حالة الطوارئ حتى مساء السبت

من جانبها، قررت قيادة الجبهة الداخلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في عدة مناطق بغلاف غزة وبئر السبع.

وأفادت القناة الـ13 العبرية، بأنه بناءً على تقييم الوضع، قررت القيادة تمديد حالة الطوارئ في غلاف غزة ولاخيش وغرب ووسط النقب حتى مساء غد السبت .

كما قرر جيش الاحتلال تمديد قيود الحركة والتجمع لمسافة 40 كم من غزة حتى مساء السبت.

وفى وقت سابق، اليوم، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب ومدن الاحتلال الإسرائيلي، ردا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال قائد في الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية، في تصريحات صحفية، ندير المعركة باقتدار وأفشلنا مخطط الاحتلال بالاستفراد بسرايا القدس، وفقا لما نقله موقع دنيا الوطن الفلسطيني.