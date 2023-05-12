الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان بكفالة

عمران خان
عمران خان

أفرجت محكمة في إسلام آباد، الجمعة، عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد.
وقال أحد محاميه خواجة هاريس أمام المحكمة للصحفيين إن "المحكمة منحت عمران خان إفراجًا لأسبوعين بكفالة، وأمرت السلطات بعدم توقيفه مجددًا خلال هذه الفترة في إطار قضية الفساد هذه".

وكان "خان"، قد اعتقل الثلاثاء فيما كانت محكمة في إسلام آباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.
لكن المحكمة العليا اعتبرت، الخميس، أن توقيفه "باطل وغير قانوني" بحسب الحكم المكتوب الذي نشر ليلًا. ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد "انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء"، لأنه ما كان يجب أن يحصل في محكمة.
لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة حمايته حتى انعقاد جلسة المحكمة، اليوم الجمعة، حيث تم توقيفه.

ووصل  رئيس الوزراء الباكستاني السابق، الجمعة، إلى المحكمة في موكب يحظى بحماية أمنية مشددة. ونشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في محيط المبنى، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وبات عمران خان في منأى من التوقيف في إطار هذه القضية لمدة أسبوعين. لكن يمكن توقيفه في إطار عشرات القضايا الموجهة ضده التي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وحذّر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله من أن قوات الأمن "ستوقف خان مجددًا، وأضاف في تصريحات تليفزيونية "في حال أقرت المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة، سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجددًا".

اسلام اباد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خان المحكمة العليا

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