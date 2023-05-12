الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفلين بالتسمم نتيجة تناول مبيد حشري وكلور في الشرقية

جريدة الدستور

أصيب طفل بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ داخل منزله نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى أبو كبير وتقديم الإسعافات الأولية له، وتحويله لمستشفى الزقازيق العام.

استقبل مستشفى أبو كبير المركزي "مهاب م" 9 سنوات  مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم،  وتحويله إلى مستشفى الزقازيق العام.

وأصيب رضيع عمره سنة ونصف، بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مادة كيميائية " كلور" بطريق الخطأ، داخل منزله نطاق مركز مشتول بمحافظة الشرقية وتم نقله لمستشفى مشتول وتقديم الإسعافات الأولية له.

واستقبل مستشفى مشتول المركزي "محمد.ع.إ" عام ونصف مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مادة كيميائية" كلور" بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم.

الأكثر قراءة

الخارجية الأردنية ترحب بتوقيع الاتفاق بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

"مدفون ورا البيت".. كشف لغز تغيب طفل منذ 8 سنوات فى دمياط

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال الطرق والمرافق الجارية بالمدينة (صور)

انطلاق امتحانات النقل بالثانوية فى 89 مدرسة ببنى سويف غدًا

الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان بكفالة

حصيلة توريد القمح إلى شون وصوامع دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات