إصابة طفلين بالتسمم نتيجة تناول مبيد حشري وكلور في الشرقية

أصيب طفل بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ داخل منزله نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى أبو كبير وتقديم الإسعافات الأولية له، وتحويله لمستشفى الزقازيق العام.

استقبل مستشفى أبو كبير المركزي "مهاب م" 9 سنوات مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم، وتحويله إلى مستشفى الزقازيق العام.

وأصيب رضيع عمره سنة ونصف، بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مادة كيميائية " كلور" بطريق الخطأ، داخل منزله نطاق مركز مشتول بمحافظة الشرقية وتم نقله لمستشفى مشتول وتقديم الإسعافات الأولية له.

واستقبل مستشفى مشتول المركزي "محمد.ع.إ" عام ونصف مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مادة كيميائية" كلور" بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم.