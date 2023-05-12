"النجار" يكشف تفاصيل مشروعات الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة" في الفيوم

كشف المهندس محمد النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تفاصيل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في قرى الفيوم المرحلة الأولى بنسبة 95%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذه المشروعات تم تنفيذها للمرحلة الأولى من خلال مركزين و17 قرية منها 16 قرية تم الانتهاء من تنفيذها بشكل كامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ بقرية النولة في مركز يوسف الصديق، إلى 80%، نتيجة أن الشبكات بها كبيرة جدا والطبيعة الجغرافية خاصة.

وتابع: "خدمات الصرف الصحي كانت تتواجد بالقرى القديمة خلال السنوات الماضية، بالمحافظة ومع الزيادة السكانية وزيادة رقعة القرى أصبح معظمها غير مزود بخدمات الصرف الصحي، مما أدى إلى حدوث مشكلات كثيرة.

وأكد النجار أن المشكلات الكبيرة تتمثل في "الصرف السلبي"، والتلوث البيئي، ومشاكل عند الأهالي فيما يخص الخزانات، مشيرا إلى أنه بعد إدخال شبكات الصرف الصحي إلى القري استطاعت أن تستفيد جميع المنازل بالقرية من هذه الخدمة ليتغير شكل القرية الصحي والخدمي بنسبة 100%.