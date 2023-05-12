محافظ الإسكندرية: العمل على قدم وساق لإنجاز مشروعات المبادرة "حياة كريمة"

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المقامة بمركز ومدينة برج العرب القديمة، وكلف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بعقد اجتماع بقاعة مؤتمرات مركز برج العرب، بحضور اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، ومديرى المرافق والشركات المنفذة، وذلك فى إطار رؤية الدولة نحو الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصرى لتوفير حياة كريمة، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ضم الاجتماع كافة الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية و أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" ببرج العرب، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتطوير 57 قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، والعقبات التي تواجه منفذي المبادرة والعمل على حلها.

- آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات "مبادرة حياة كريمة" فى قطاعات الصرف الصحى، ومياه الشرب، والغاز الطبيعى، الكهرباء، ونقاط الإسعاف، والطرق الخارجية الرئيسية (الهيئة العامة للطرق والكبارى)، والوحدات الصحية، والمجمعات الحكومية، ومراكز الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، حيث تم التوجيه بدفع العمل والإلتزام وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى انضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة، مع الالتزام بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

وفى ختام الاجتماع وجهت نائب المحافظ الشكر لكافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، لافتة إلى أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات.

وكان المحافظ قد أكد أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأشار إلى أن حياة كريمة تعد من أقوى المبادرات التي تهتم بالأسر المصرية البسيطة في عهد الجمهورية الجديدة، وتخدم ما يقرب من 150 ألف نسمة من قاطني هذه قرى برج العرب.