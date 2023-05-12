كولر يحذر لاعبى الأهلى من التهاون أمام الترجى

عكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق، خلال المعسكر وقبل المباراة بساعات، حرص خلالها على التشديد بضرورة الالتزام والتركيز في مباراة الترجي وغلق ملف مباراة السوبر أمام بيراميدز بكل ما شهدته من أحداث.

وكشف مصدر مسئول عن أن السويسري شدد للاعبين على أنه يتوجب على الفريق عدم استسهال مواجهة الترجي في تونس بعد قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحرمان جماهيره من حضور المباراة.

وأشار المصدر إلى أن "كولر" أكد أن غياب الجماهير ووجود بعض الإصابات في صفوف الترجي لن يسهلا من مهمة الأهلي كما يعتقد البعض؛ لأننا نواجه فريقًا بشخصية البطل أيضًا، وسيخوض اللقاء من أجل مصالحة جماهيره.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي أكد أن الفريق التونسي يتحلى بعنصر الخبرة في البطولات الإفريقية، وهو ما سيجعله ندًا قويًا أمام الأحمر في مباراتي الذهاب والعودة، ولا بد من القتال أمامه وتحقيق أفضل نتيجة هنا ولا نفكر في لقاء الإياب.

واستقر "كولر" على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء الترجي، المكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وفي الهجوم بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا.