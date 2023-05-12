القاهرة الإخبارية تعرض تقريرًا عن استشهاد عروس فلسطينية يوم زفافها بنيران الاحتلال

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرًا عن استشهاد عروس فلسطينية يوم زفافها بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن العروس الفلسطينية استشهدت يوم زفافها جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال الشاب الغزاوي محمد سعيد: "زوجتي أصبحت شهيدة" لقد أمضينا اللحظات الأخيرة قبل استشهادها في نقاش حول كيف سنقف لالتقاط صورة الزفاف".

وقال التقرير: "العروسة دانية عدس، تبلغ من العمر 19 عامًا وشقيقتها إيمان 16 عامًا لقيتا مصرعهما عندما قصفت طائرات إسرائيلية مباني المدنيين، في هجوم على مسكن أحد قيادات المقاومة في قطاع غزة. والدة الفتاتين المتوفيتين، قالت إنها بعد الانفجار نادت على ابنتيها، لكنها لم تسمع إجابة، وتساءلت": ما ذنبنا وما ذنب هذه العروس، الاحتلال أخذ مني بناتي، وفرحة بنتي، أخذ أعز ما أملك، أخذوا ولادي".