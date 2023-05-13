السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطباء عن توجيهات الرئيس بتغطية صحية بكفائة للمصريين: ترتقي بالمنظومة

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين التي عمل على إطلاقها خلال الأعوام الماضية للاهتمام بالشأن الصحي للمواطن المصري.

ووجه الرئيس خلال لقائه مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، بتوفير التغطية الصحية لكل المصريين بأعلى درجات الكفاءة والجودة، وكذلك مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الذي بشموله في جميع محافظات الجمهورية سيؤدي لحياة أفضل بصحة.

وبالتزامن مع قرارات الرئيس بالسعي لصحة أفضل للمواطنين، تواصلت "الدستور" مع أطباء لتوضيح أهمية هذه الخطوات في تطوير القطاع الطبي، وقال أخصائي النساء والتوليد بمستشفى قها التخصصي إسلام العربي، إنه فيما يخص التأمين الصحي الشامل فإن بداية تطبيقة مؤخرًا في كافة المحافظات يعتبر من أهم خطواته هو تطوير المستشفيات في المحافظات التي تم تنفيذه بها.

وأضاف أن التأمين الصحي سيساعد المرضى في الحصول على كافة الخدمات التي هو في حاجه لها، كما تعتبر مشاركة التكلفة التأمينية ستزيد من إقبال المرضى على الاهتمام بصحتهم خاصة الذين يتغاضون عن صحتهم بسبب الماديات، وبالتأمين الصحي ستسهل الدنيا على المرضى، وفي الوقت ذاته ستكون المستشفيات تم تجهيزها بشكل مناسب حتى تعطي خدمة للمريض بكفاءة عالية.

وفيما يخص المبادرات الرئاسية فهي ساعدت في حدوث أشياء مؤثرة في حياة المصريين، وذلك بعد أن انتشرت بكل التخصصات المختلفة التي ساهمت بشكل كبير في تشكيل العبء على المنظومة الصحية سواء من خلال الكشف عن الأمراض بشكل مبكر، وكذلك القضاء على قوائم الانتظار، والأوبئة مثل فيروس سي الذي استطاعت المبادرات أن تحجمه وتحد منه.

وتابع: “المبادرات فادت المرضى المصريين بشكل كبير جدًا وشجعتهم أنهم يتابعوا حالتهم الصحية واكتشاف الأمراض غير الظاهرة والتخلص منها في وقتها المناسب، واستمرار هذه المبارات مع التأمين الصح الشامل سيجعل من ذلك خطوات في تطوير القطاع الطبي ما يمنع تعرض الأطباء لعيش لحظات يأس عندما لا يستطع أن يعالج مريض أصبح في حالة متأخرة”.

فيما قال استشاري الأطفال وائل سمير، إن الارتقاء بالرعاية الصحية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الطبية، حيث تحدد كفاءة الحالة الصحية للمصريين مدى قوة القطاع الطبي واستطاعته في النهوض بالصحة العامة للمواطنين.

واضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل لكل المصريين ساهم في تهيئة الفرق الطبية داخل مستشفيات، إضافة لإطلاق المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة التي توفى بخدمات المواطنين بشكل سريع.

وتابع أن قرارات الرئيس فيما يخص الشأن الصحي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية، فضلا عن إقرار قانون واضح المعالم للتأمين الصحي.

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