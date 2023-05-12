هالاند أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى عن أبريل

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أبريل المنقضي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب الوصافة، أرسنال، بعد مرور 35 جولة من عمر المسابقة.

وفاز النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أبريل.

هالاند فاز بالجائزة بعد تسجيله 6 أهداف، إضافة لصناعته هدفين، ليسهم في قيادة فريقه للفوز في 4 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي خلال شهر أبريل، ليحتلوا صدارة المسابقة.

وتفوق هالاند على زميله في مانشستر سيتي، البلجيكي إيرلينج هالاند، البرتغالي ديوجو جوتا جناح ليفربول، كالوم ويلسون وألكسندر إيزاك مهاجمي نيوكاسل يونايتد، دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث، أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، وأخيرًا إيبريشي إيزي مهاجم كريستال بالاس.

وفاز إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، عن رابطة الكتاب المحترفين.

أرقام حققها إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي 2022-2023

يأتي ذلك بعدما توهج إيرلينج هالاند بشكل كبير مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي 2022-2023، حيث حطم العديد من الأرقام القياسية.

ويتربع "هالاند" على عرش هدّافي الدوري الإنجليزي التاريخيين، كذلك يتصدر ترتيب هدّافي الدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 35 هدفًا.

ويتصدر إيرلينج هالاند ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023، برصيد 12 هدفًا، متفوقًا على محمد صلاح جناح فريق ليفربول، والذي سجل 8 أهداف مع فريقه هذا الموسم.

كما أصبح "هالاند" أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا العدد من الأهداف خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي برصيد 35 هدفًا، كذلك تجاوز بشكل عام 50 هدفًا هذا الموسم.