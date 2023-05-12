الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدًا.. البابا تواضروس يترأس صلاة عشية بكنيسة سان جيوفانى بروما

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، صلاة عشية بكنيسة القديس جيوفاني بالفاتيكان، بمشاركة الوفد القبطي المكون من 10 أساقفة.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي صباح الأحد في كنيسة سان جيوفاني بالفاتيكان.

وشددت إيبارشية روما للأقباط الأرثوذكس، على أقباط روما الذين سيلتقون البابا اليوم السبت خلال صلاة العشية، وغدًا، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة.

وعن إقامة صلاة يوم الأحد المقبل، في بازيليك القديس يوحنا قال البابا إن أعداد أبناء الكنيسة القبطية بإيطاليا أعداد كبيرة وكل كنائسنا صغيرة ولا يمكن لضيق الوقت أن نزور كل كنيسة على حدة لهذا سمح البابا فرنسيس كعلامة صداقة ومحبة أن نصلى هناك بطقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسيـة. وهو ما حدث مثله أيضًا في زيارتي عام ٢٠١٨ فقد أقمنا قداسًا إلهيا في كنيسة سانت باولو. 


وأشار قداسته إلى أن هذا الأحد هو الأحد الرابع في ترتيب الكنيسة بعد أحد القيامة ونلقبه بأحد النور وهي مناسبة جيدة أن نتحدث عن النور والفرح الذي يملأنا بقيادة السيد المسيح. 

- زيارة البابا تواضروس للڤاتيكان عناوين صحيفة L'osservatore romano


وتصدرت زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني للفاتيكان عناوين صحيفة L'osservatore romano وهي الصحيفة الرسمية لكرسي روما.

وأفردت الصحيفة صفحاتها لتناول لقاء قداسة البابا تواضروس مع قداسة البابا فرنسيس بتفاصيله، إذ التقيا أمس في اجتماع مغلق في المكتب البابوي بالقصر الرسولي، قبل أن ينضما إلى وفدي الكنيستين حيث صلوا معًا صلاة مسكونية، وألقى الباباوان كلٌ كلمة محبة.

وشهد برنامج زيارة البابا تواضروس الثاني أمس نشاطًا مكثفًا، حيث جاء لقاء قداسته، مع البابا فرنسيس، في مستهل اليوم، وهو اللقاء عقداه منفردين في المكتب البابوي في القصر الرسولي بالفاتيكان، تلاه صلاة مسكونية حضرها وفدا الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، حيث تبادل المشاركون فيها تلاوة بعض الصلوات.

ثم ألقى البابا تواضروس كلمة، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة الڤاتيكان، قائلًا: "فرحي اليوم كبير بالتواجد بينكم وأصافحكم بقلبي لا بيدي فقط".

اسة البابا تواضروس الثاني الأرثوذكس الإجراءات الوقائية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس ا

الأكثر قراءة

الخارجية الأردنية ترحب بتوقيع الاتفاق بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

"مدفون ورا البيت".. كشف لغز تغيب طفل منذ 8 سنوات فى دمياط

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال الطرق والمرافق الجارية بالمدينة (صور)

انطلاق امتحانات النقل بالثانوية فى 89 مدرسة ببنى سويف غدًا

الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان بكفالة

حصيلة توريد القمح إلى شون وصوامع دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات