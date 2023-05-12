غدًا.. البابا تواضروس يترأس صلاة عشية بكنيسة سان جيوفانى بروما

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، صلاة عشية بكنيسة القديس جيوفاني بالفاتيكان، بمشاركة الوفد القبطي المكون من 10 أساقفة.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي صباح الأحد في كنيسة سان جيوفاني بالفاتيكان.

وشددت إيبارشية روما للأقباط الأرثوذكس، على أقباط روما الذين سيلتقون البابا اليوم السبت خلال صلاة العشية، وغدًا، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة.

وعن إقامة صلاة يوم الأحد المقبل، في بازيليك القديس يوحنا قال البابا إن أعداد أبناء الكنيسة القبطية بإيطاليا أعداد كبيرة وكل كنائسنا صغيرة ولا يمكن لضيق الوقت أن نزور كل كنيسة على حدة لهذا سمح البابا فرنسيس كعلامة صداقة ومحبة أن نصلى هناك بطقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسيـة. وهو ما حدث مثله أيضًا في زيارتي عام ٢٠١٨ فقد أقمنا قداسًا إلهيا في كنيسة سانت باولو.



وأشار قداسته إلى أن هذا الأحد هو الأحد الرابع في ترتيب الكنيسة بعد أحد القيامة ونلقبه بأحد النور وهي مناسبة جيدة أن نتحدث عن النور والفرح الذي يملأنا بقيادة السيد المسيح.

- زيارة البابا تواضروس للڤاتيكان عناوين صحيفة L'osservatore romano



وتصدرت زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني للفاتيكان عناوين صحيفة L'osservatore romano وهي الصحيفة الرسمية لكرسي روما.

وأفردت الصحيفة صفحاتها لتناول لقاء قداسة البابا تواضروس مع قداسة البابا فرنسيس بتفاصيله، إذ التقيا أمس في اجتماع مغلق في المكتب البابوي بالقصر الرسولي، قبل أن ينضما إلى وفدي الكنيستين حيث صلوا معًا صلاة مسكونية، وألقى الباباوان كلٌ كلمة محبة.

وشهد برنامج زيارة البابا تواضروس الثاني أمس نشاطًا مكثفًا، حيث جاء لقاء قداسته، مع البابا فرنسيس، في مستهل اليوم، وهو اللقاء عقداه منفردين في المكتب البابوي في القصر الرسولي بالفاتيكان، تلاه صلاة مسكونية حضرها وفدا الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، حيث تبادل المشاركون فيها تلاوة بعض الصلوات.

ثم ألقى البابا تواضروس كلمة، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة الڤاتيكان، قائلًا: "فرحي اليوم كبير بالتواجد بينكم وأصافحكم بقلبي لا بيدي فقط".