الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 200 كيلو دقيق مدعم و12 مخالفة تموينية في حملة على مخابز طنطا

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة بدائرة مركز ومدينة طنطا، وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ أجولة دقيق بلدي مدعم، استولى عليها صاحب مخبز للتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، والتربح ماليًا دون وجه حق، كما تم ضبط ١٢ مخالفة أخرى داخل عدة مخابز بدائرة مركز طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ شيكارات دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، إجمالي ٢٠٠ كيلوجرام، تجميع داخل مخبز بلدي بغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق وإهدارًا لوصول الدعم لمستحقيه.

كما تم ضبط ١٢ مخالفة آخرين، تنوعت بين نقص في وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وتم تحرير عدة محاضر بالوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
ضبط ٢٠٠ كيلو دقيق مدعم و١٢ مخالفة تموينية في حملة علي مخابز طنطا احتياجات المواطنين التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بلدى مدعم مديريات التموين وكيل وزارة التموين والتجارة

الأكثر قراءة

للمصريين فقط.. اتحاد الناشرين يكشف تفاصيل توفير 50 منفذًا للإيجار

لليوم الـ255.. إقبال المواطنين على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

رصف 7 شوارع بحي شرق أسيوط

إصابة شخص في مشاجرة بالفيوم

كليتا تمريض القناة وأسيوط تنظمان مؤتمرا علميا عن قوة إدارة الموارد البشرية

تفاصيل قرار الإسكان بتشكيل لجنة لحل معوقات قطاع المقاولات مع الوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة