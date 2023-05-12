ضبط 200 كيلو دقيق مدعم و12 مخالفة تموينية في حملة على مخابز طنطا

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة بدائرة مركز ومدينة طنطا، وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ أجولة دقيق بلدي مدعم، استولى عليها صاحب مخبز للتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، والتربح ماليًا دون وجه حق، كما تم ضبط ١٢ مخالفة أخرى داخل عدة مخابز بدائرة مركز طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ شيكارات دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، إجمالي ٢٠٠ كيلوجرام، تجميع داخل مخبز بلدي بغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق وإهدارًا لوصول الدعم لمستحقيه.

كما تم ضبط ١٢ مخالفة آخرين، تنوعت بين نقص في وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وتم تحرير عدة محاضر بالوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تموين الغربية

تموين الغربية

تموين الغربية