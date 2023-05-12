دورى أبطال إفريقيا| بعثة الأهلى تتوجه من استاد حمادى العقربى إلى مطار قرطاج

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى القاهرة صباح غدٍ السبت عقب الانتهاء من مباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتتحرك البعثة مباشرة إلى مطار قرطاج لبدء إنهاء كل إجراءات المغادرة والعودة إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة الأهلي والترجي المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، وتقلع طائرة الأهلي من مطار قرطاج في الواحدة صباحًا بتوقيت تونس.

وخاض الفريق مرانه الختامي أمس على ملعب مباراة الترجي، وفي نفس توقيت إقامتها في الثامنة مساء اليوم بتوقيت تونس (العاشرة بتوقيت القاهرة)، بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى من المران.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات فنية تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وخاض حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

دوري أبطال إفريقيا| قمصان: جاهزون لمباراة الترجي

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزية الفريق لمباراة الترجي التونسي، التي تقام مساء اليوم الجمعة على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان: جميع اللاعبين على أتم استعداد لمباراة الترجي، ويقدرون أهمية هذه المواجهة التي يسعى الفريق خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بالقاهرة، والوصول إلى نهائي البطولة التي تعد أهم تحديات المرحلة المقبلة للأهلي.

وأضاف المدرب العام: نقدر جيدًا مشاعر جماهير الأهلي ورغبتهم في تتويج الفريق بدوري الأبطال، ونحن كجهاز فني أو لاعبين هدفنا الفوز بالبطولة والمشاركة في كأس العالم للأندية، وتحقيق إنجاز جديد للنادي، ولكن الأمور تسير خطوة بخطوة، كما اعتاد الجهاز الفني التعامل مع التحديات التي تواجه الفريق.