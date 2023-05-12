ضبط شخص تخصص فى سرقة المواطنين بالجمالية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة الجمالية.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته «شاشة تليفزيون- هاتف محمول» مجهولي المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقته الشاشة المضبوطة حال عمله بداخل مقهى بمحافظة الجيزة، والهاتف المحمول من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.