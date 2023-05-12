الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مارسيليو بيلسا على أعتاب تدريب منتخب أوروجواي حتى مونديال 2026

منتخب أوروجواي
منتخب أوروجواي

بات المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، على أعتاب تدريب منتخب أوروجواي، حتى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وقال خورخي كاساليس، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المدرب البالغ من العمر 67 عامًا من المقرر أن يوقع عقود تدريب منتخب أوروجواي، بعقد يمتد حتي كأس العالم المقبلة.

وأوضح كاساليس: "لقد توصلنا إلى اتفاق. وتم حل جميع نقاط صياغة العقد ولم يتبق سوى التوقيع".

وتابع كاساليس: "بعد فترة طويلة من المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سنجلب شخصًا نعرف أنه سيترك لنا إرثًا يتجاوز 90 دقيقة من المباراة".

ويأتي التعيين المرتقب لمارسيلو بيلسا، على رأس القيادة الفنية لمنتخب (لا سيليستي)، بعد نحو خمسة أشهر، كان فيها مقعد المدير الفني للفريق، شاغرًا، بعد رحيل المدرب السابق دييجو ألونسو، عن منصبه، في أعقاب خروج منتخب أوروجواي، من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسيتولى بيلسا، تدريب منتخب أوروجواي، بعد أن ظل حرًا لما يزيد عن عام، عقب رحيله عن تدريب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، في 27 فبراير من عام 2022.

وسيخوض منتخب أوروجواي، مباراتين وديتين أمام كل من نيكاراجوا وكوبا، قبل انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقرر أن تبدأ في سبتمبر المقبل.

مارسيلو بيلسا اوروجواى كأس العالم 2026 خورخي كاساليس ليدز يونايتد كأس العالم 2022

الأكثر قراءة

ضبط هارب من 256 سنة حبسًا فى القاهرة

تحرير 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملات مرورية

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى بالمحافظات

ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات فى الإسماعيلية

"الأوروبى لإعادة الإعمار": نعمل على دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر

ضبط مطلوب هارب من 25 سنة سجن بموقف أتوبيسات السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة