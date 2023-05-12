مارسيليو بيلسا على أعتاب تدريب منتخب أوروجواي حتى مونديال 2026

بات المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، على أعتاب تدريب منتخب أوروجواي، حتى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وقال خورخي كاساليس، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المدرب البالغ من العمر 67 عامًا من المقرر أن يوقع عقود تدريب منتخب أوروجواي، بعقد يمتد حتي كأس العالم المقبلة.

وأوضح كاساليس: "لقد توصلنا إلى اتفاق. وتم حل جميع نقاط صياغة العقد ولم يتبق سوى التوقيع".

وتابع كاساليس: "بعد فترة طويلة من المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سنجلب شخصًا نعرف أنه سيترك لنا إرثًا يتجاوز 90 دقيقة من المباراة".

ويأتي التعيين المرتقب لمارسيلو بيلسا، على رأس القيادة الفنية لمنتخب (لا سيليستي)، بعد نحو خمسة أشهر، كان فيها مقعد المدير الفني للفريق، شاغرًا، بعد رحيل المدرب السابق دييجو ألونسو، عن منصبه، في أعقاب خروج منتخب أوروجواي، من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسيتولى بيلسا، تدريب منتخب أوروجواي، بعد أن ظل حرًا لما يزيد عن عام، عقب رحيله عن تدريب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، في 27 فبراير من عام 2022.

وسيخوض منتخب أوروجواي، مباراتين وديتين أمام كل من نيكاراجوا وكوبا، قبل انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقرر أن تبدأ في سبتمبر المقبل.