هل حجز أردوغان كرسي الرئاسة بعد انسحاب محرم إنجه؟

لايزال أصداء إعلان محرم إنجه، أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التركية انسحابه من السباق، قبل أيام من إجراء الاقتراع، ما بين مؤيد ومعارض على تأثير هذه الخطوة بالإيجاب أو السلب على فرصة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسباق الرئاسي.

ويعتبر “إنجه” واحد من أربعة متنافسين في الانتخابات التي تجرى الأحد المقبل إلى جانب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو وسنان أوغان، حيث ظهر أظهر استطلاع للرأي في وقت سابق تخلف أردوغان عن منافسه كليتشدار أوغلو بأكثر من خمس نقاط مئوية قبيل الاقتراع.

أسباب محرم إنجه للانسحاب من الانتخابات

وفي هذا الصدد، قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن الأسباب المعلنة لانسحاب المرشح محرم إنجه من السباق الرئاسي التركي بشكل مفاجئ، تعرضه لضغوط واستفزازات ونشر فيديوهات مخلة بالآداب على وسائل التواصل الاجتماعي كاذبة، وأنه تم نشر سندات تقول إنه تحصل على الأموال من أجل أن يخوض الانتخابات.

وأضاف أن "إنجه" عندما أعلن عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية التركية كان معدل أصواته ما بين 3: 4 % ولكن خلال أيام قليلة من شهر أبريل الماضي، ارتفع معدل الأصوات إلى قرابة الـ 10%، وبعد ذلك بدأ المعدل بالانخفاض، مشيراً إلي أن المرشح المنسحب عندما تقدم بشكل رسمي للانتخابات، قال إنه سوف يحصل على 60% بالجولة الثانية أي أنه حسب ادعائه كان سينتقل مع "أردوغان" إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكشف مراسل القناة، أن الأسباب غير المعلنة للانسحاب "إنجه" هي الاستقالات الكبيرة من حزبه "البلد"، واعتقاده أن هذه الاستقالات سببها انتقاده المعارضة، حيث إنه قادم من حزب "الشعب الجمهوري"، وأمضى حياته كاملة به، وكان مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية عام 2018، ولكن حملته الانتخابية كانت منصبة على موضوع انتقاد المعارضة، وحزب الشعب الجمهوري بشكل خاص، وهو ما أدى إلى استقالات داخل حزبه.

ليس مرشحاً للمرة الأولى

وكان محرم إنجه قد ترشح منافسا للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة في 2018، ممثلا عن حزب الشعب الجهوري، حيث حصد حينها نحو 31 % من الأصوات مقابل 52.5 لمرشح حزب العدالة والتنمية أردوغان.