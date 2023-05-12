إيرلينج هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

فاز النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، موسم 2022-2023، عن رابطة الكتاب المحترفين.

هالاند فاز بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، في أول مواسمه بالدوري الإنجليزي، بعدما نجح في قيادة فريقه لتصدر المسابقة، إضافة لتسجيله 35 هدفًا، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد ببطولة "بريميرليج".

وحصل هالاند على نسبة 82% من المصوتين، وهي النسبة الأكبر من الأصوات التي يحصل عليها لاعب منذ انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وتفوق إيرلينج هالاند على بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد لاعبي أرسنال، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما حل البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، في المركز الرابع، وأخيرًا ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الخامس.

وأكدت رابطة الكتاب المحترفين أن 14 لاعبًا آخرًا حصلوا على أصوات في الجائزة.

يُذكر أن محمد صلاح جناح فريق ليفربول، قد فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب المحترفين، عن الموسم الماضي 2021- 2022، للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن فاز بها في موسم 2017-2018.

وفازت الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي، بالجائزة في دوري كرة القدم للسيدات، وذلك للموسم الثاني تواليًا.

وسيتسلم اللاعبان جائزتهما في فندق لاندمارك لندن يوم الخميس 25 مايو في حفل عشاء خاص لأفضل لاعب في العام، بمناسبة الذكرى 75 للجائزة، التي فاز بها السير ستانلي ماثيوز لأول مرة في عام 1948.

يُذكر أن إيرلينج هالاند الذي انتقل إلى مانشستر سيتي صيف العام الماضي قادمًا من بورسيا دورتموند الألماني مقابل 60 مليون يورو، استطاع تسجيل 51 هدفًا لفريقه بمختلف المسابقات، وهو هداف بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.