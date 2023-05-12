الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيرلينج هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند

فاز النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، موسم 2022-2023، عن رابطة الكتاب المحترفين.

هالاند فاز بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، في أول مواسمه بالدوري الإنجليزي، بعدما نجح في قيادة فريقه لتصدر المسابقة، إضافة لتسجيله 35 هدفًا، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد ببطولة "بريميرليج".

وحصل هالاند على نسبة 82% من المصوتين، وهي النسبة الأكبر من الأصوات التي يحصل عليها لاعب منذ انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وتفوق إيرلينج هالاند على بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد لاعبي أرسنال، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما حل البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، في المركز الرابع، وأخيرًا ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الخامس.

وأكدت رابطة الكتاب المحترفين أن 14 لاعبًا آخرًا حصلوا على أصوات في الجائزة.

يُذكر أن محمد صلاح جناح فريق ليفربول، قد فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب المحترفين، عن الموسم الماضي 2021- 2022، للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن فاز بها في موسم 2017-2018.

وفازت الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي، بالجائزة في دوري كرة القدم للسيدات، وذلك للموسم الثاني تواليًا.

وسيتسلم اللاعبان جائزتهما في فندق لاندمارك لندن يوم الخميس 25 مايو في حفل عشاء خاص لأفضل لاعب في العام، بمناسبة الذكرى 75 للجائزة، التي فاز بها السير ستانلي ماثيوز لأول مرة في عام 1948.

يُذكر أن إيرلينج هالاند الذي انتقل إلى مانشستر سيتي صيف العام الماضي قادمًا من بورسيا دورتموند الألماني مقابل 60 مليون يورو، استطاع تسجيل 51 هدفًا لفريقه بمختلف المسابقات، وهو هداف بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

إيرلينج هالاند مانشستر سيتى الدورى الانجليزى هالاند أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

ضبط هارب من 256 سنة حبسًا فى القاهرة

تحرير 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملات مرورية

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى بالمحافظات

ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات فى الإسماعيلية

"الأوروبى لإعادة الإعمار": نعمل على دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر

ضبط مطلوب هارب من 25 سنة سجن بموقف أتوبيسات السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة