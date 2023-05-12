الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين في حادث سير على طريق الزعفرانة- بني سويف

جريدة الدستور

أصيب شخصان اليوم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة ـ بني سويف في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة ـ البحر الأحمر بعد بوابة بني سويف بحوالي 45 كيلو متر، نتج عنه إصابة شخصين.

على الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى إسلام رمضان إبراهيم 23 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، أيمن حسني كامل 43 عامًا، سائق، مصابًا بجرح متهتك بالذراع الأيسر، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

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