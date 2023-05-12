أسامة الأزهري يداعب طفلاً إندونيسياً ويقبّل يده ورأسه (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، مقطع فيديو وهو يداعب طفلاً ويقبّل يده ورأسه خلال رحلته العلمية لدولة إندونيسيا، وسط حضور العشرات من الإندونيسيين.

واستقبل الشعب الإندونيسي الدكتور أسامة الأزهري استقبالا حافلا محمولا على الأعناق مع رفع بعض لافتات مكتوبا عليها "يا شيخ أسامة أنا مشتاق إليك، يا شيخ أسامة أهلا وسهلا ومرحبا بقدومك".

وكان الدكتور أسامة الأزهري قد توجه إلى إندونيسيا لإلقاء عدد من المحاضرات في المجالس العلمية في عدة ولايات إندونيسية، ولنشر الوعي الديني الصحيح، حيث يرافقه المنشد الديني مصطفى عاطف، وكان في استقباله عدد من علماء إندونيسيا.

ومنحت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا آتشيه بإندونيسيا، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف درعًا وشهادة تقدير، بعد كلمته الرئيسية في الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الكلية تحت عنوان:"استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات".

ونظمت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا - برئاسة عميد كلية أصول الدين الدكتور سلمان عبد المطلب، ورئيس قسم علوم القرآن والتفسير زولي حفناني، بالتعاون مع اتحاد خريجي الشرق الأوسط، اليوم الجمعة في قاعة كلية الدراسات العليا بالجامعة- ندوة علمية دولية بعنوان: "استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات" كان فيها الدكتور أسامة الأزهري متحدثًا رئيسيًّا.