الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارة البابا تواضروس تتصدر عناوين الصحيفة الرسمية للفاتيكان

زيارة البابا لروما
زيارة البابا لروما

تصدرت زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عناوين صحيفة L'osservatore romano وهى الصحيفة الرسمية لكرسي روما.

وأفردت الصحيفة صفحاتها لتناول لقاء البابا تواضروس مع البابا فرنسيس بتفاصيله، وجاءت العناوين الرئيسية للجريدة كما يلي:

- مقابلة قداسة البابا فرنسيس مع قداسة البابا تواضروس: "أمثلة ونماذج للعالم كله".

- إدراج الشهداء الأقباط الواحد والعشرين الذين استشهدوا في ليبيا في سنكسار كنيسة روما".

- البابا تواضروس الثاني: "تجمعنا محبتنا لخدمة الله والإخوة".

- عناق يتميز بالصداقة الأصيلة.

التقى البابا تواضروس الثاني، البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان، أمس، في اجتماع مغلق في المكتب البابوي بالقصر الرسولي، قبل أن ينضما إلى وفدي الكنيستين، حيث صلوا معًا صلاة مسكونية، وألقى البابوان كلٌ كلمة محبة.

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