الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات يستعرض فرص الاستثمار فى مصر أمام أعضاء من البرلمان الألمانى

وزير الاتصالات من
وزير الاتصالات من الحدث

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى مائدة مستديرة مع أعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى ‏EMA؛ تم خلالها تسليط الضوء على النمو الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وأبرز المشروعات التى يتم تنفيذها، وفرص التشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى كلا البلدين. 

كما تم بحث التعاون فى صناعة التعهيد بمصر ، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى برلين.

 جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد وزارة الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت، خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو.   

ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

يذكر أن المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى ‏EMA  تضم مجموعة من رجال الأعمال، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم الدولى بين ألمانيا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت ومسئولى الشركات؛ تم خلاله استعراض أبرز المبادرات والبرامج التدريبية التى تم إطلاقها فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية وتشجيع الابتكار، وجهود الوزارة لتشجيع الاستثمار فى مراكز البيانات. كما تم استعراض أهم مشروعات التحول الرقمى التى يتم تنفيذها بمصر، والمقومات التنافسية لمصر والتى أهلتها لتصبح مقصدًا جاذبًا للاستثمارات فى صناعة التعهيد.

كما حضر الدكتور عمرو طلعت ملتقى بحضور أعضاء من البرلمان الألماني، وعدد من الغرف والاتحادات الألمانية المتخصصة، حيث رحب الجانب الألمانى بتعزيز التعاون مع مصر فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة التحول الرقمى والاستفادة من القدرات البشرية المصرية والتقدم التكنولوجى بألمانيا.

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