"الداخلية" تنفذ 340 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: 5 قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: قضيتان.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: قضيتان.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: 2313 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: 49 قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: 340 حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": 5 قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.