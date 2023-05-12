الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنفذ 340 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: 5 قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: قضيتان.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: قضيتان.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: 2313 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: 49 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: 340 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": 5 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الأكثر قراءة

ضبط هارب من 256 سنة حبسًا فى القاهرة

تحرير 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملات مرورية

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى بالمحافظات

ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات فى الإسماعيلية

مصرع شاب فى حادث مرورى بالشروق

"الأوروبى لإعادة الإعمار": نعمل على دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة