ننشر اعترافات المتهمين بقتل سائق في الخانكة

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، لاتهامهما بقتل سائق توك توك، بالاشتراك مع متهم هارب في منطقة الخانكة بالقليوبية، بارتكاب الجريمة عقب ضبطهما، وذكرا أنهما قررا وشريكهما الهارب سرقة توك توك بالإكراه، فاستوقفا المجنى عليه، وطلبوا منه توصيلهم، وخلال مرورهم بمنطقة خالية من المارة، استوقفوه محاولين الاستيلاء على التوك توك، إلا أن السائق قاومهم، وأصاب أحدهم بوجهه، مما دفع أحدهم لإطلاق النار عليه وإنهاء حياته.

وأضاف المتهمان أنهما وشريكهما حاولوا قيادة التوك توك الخاص بالضحية، إلا أنهم فوجئوا بتعطله، وعدم قدرتهم على قيادته، فتركوه بجوار الجثة، وفروا هاربين، وأرشد أحدهما عن سلاح الجريمة ليتم ضبطه، وعقب إحالتهما إلى النيابة والتحقيق معهما، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب، وباشرت التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من الأهالي بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) وبجواره مركبة "توك توك" بدائرة المركز.

بالفحص أمكن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه قائد مركبة "توك توك" مقيم بدائرة المركز، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" ملك شقيقه بتاريخ 26 أبريل الماضى ولم يقم بالإبلاغ عن تغيبه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة" ، وضُبط بحوزتهما (فرد محلى وعدد من الطلقات)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد السرقة، حيث أقرا باتفاقهما على ارتكاب واقعة السرقة، وفـى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح الناري المضبوط بحوزتهما، وقد قام أحدهم باستيقاف مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه واستقلاه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل العثور، ولدى وصولهما وجه أحدهما سلاح نارى تجاه المجنى عليه إلا أنه قاومهما وأحدث إصابة أحدهما فقام أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى صوبه محدثاً إصابته التى أودت بحياته واستوليا منه على (مبلغ مالى) ولدى محاولتهما سرقة مركبة "التوك توك" فوجئا بتعطلها فتخليا عنها ولاذا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير، وباشرت النيابة التحقيق.