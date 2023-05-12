الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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احذر هذه الأطعمة.. وجبات ترفع نسبة السكر فى الدم وهذه أهم البدائل

جريدة الدستور

كشف الدكتور خالد الخشاب، أستاذ السكر وغدد الأطفال بجامعة القاهرة، عن أكثر الوجبات التي ترفع نسبة السكر في الدم وأهم البدائل، مشيرًا إلى أن الوجبات السريعة ليست ممنوعة لمرضى السكر لكن يجب عدم الإكثار في تناولها.

وقال الخشاب، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، إن هناك دراسة صينية أجريت على الأشخاص الطبيعيين الذين لا يعانون من مرض السكر، ووجدوا أنهم في سن معينة قد يصابون بمضاعفات سكر أكثر من مريض السكر نفسه.

وأضاف أن الرسالة المهمة للجميع هي الانضباط في تناول الأطعمة والحلويات، متابعًا: "أي أكل يحتوي على كربوهيدرات ونشويات يرفع السكر في الدم، كما هناك بعض الأكلات التي ترفع السكر بشكل أسرع مثل العصائر والحلويات".

وأوضح أنه يمكن استبدال السكر الأبيض بالعسل، لكن أيضًا ليس بكميات كبيرة، مشددًا على ضرورة تناول أطعمة غنية بالألياف مثل السلطات، مشيرًا إلى أن الألياف الموجودة في السلطة الخضراء والخضروات الطازجة تنظم امتصاص السكر في الجسم.

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