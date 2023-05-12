الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 6 تجار مخدرات بدارالسلام

جريدة الدستور

شنت وحدة مباحث قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، حملة بدائرة القسم استهدفت ضبط متعاطى ومتاجرى المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 تجار مخدرات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

كان رجال المباحث قد تمكنوا بقيادة العميد وائل غانم، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، من ضبط 3 عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 15 لفافة من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان حساس، سلاح أبيض.

كما تمكنوا من ضبط عنصر إجرامى وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- 17 لفافة من مخدر الهيروين- سلاح أبيض.

وضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 10 أكياس من مخدر الآيس، مبلغ مالى، هاتف محمول، وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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