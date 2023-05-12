وزير الاتصالات يبحث مع رؤساء كبرى الشركات الألمانية فرص التوسع فى مصر

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من رؤساء كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحث خلال اللقاء فرص التوسع في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد وزارة الاتصالات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

بداية، قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة مركز فيرنر Werner للتجربة والابتكار للصناعة 4.0، وهو مركز بحثى يركز على تقنيات المستقبل بهدف تطوير ابتكارات للمنتجات الصناعية. حيث اطلع الدكتور عمرو طلعت على عروض توضيحية للأتمتة والروبوتات والأمن السيبرانى والبلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد وحالات استخدام التمويل الإلكترونى، واستخدام صناعة التوأم الرقمي.

كما التقى الوزير مع الدكتور شميم رأفت، الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة Zero 360 المتخصصة فى تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الابتكار لمؤسسات القطاع الخاص والحكومى، حيث تم بحث التعاون فى إنشاء مركز للإبداع فى الخدمات الرقمية، فى إطار مشروع الابتكار فى الإدارة العامة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ؛ حيث سيوفر المعمل حلولا تكنولوجية متكاملة بما فى ذلك التكنولوجيات المساعدة.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع ستيفان كون، الرئيس التنفيذى لمراكز الابتكارات الهندسية فى ديتيكون DETECON المتخصصة فى الإدارة والاستشارات التكنولوجية فى هذا المجال؛ لبحث فرص التعاون فى مجال تقنيات الجيل الصناعى الرابع "4.0". وذلك بحضور المهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وبيورن مندن الرئيس الإقليمى لديتيكون فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأمير عبدالعظيم الرئيس التنفيذى لاستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذى لفرع الشركة بمصر.

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