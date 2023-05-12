وزير النقل: وصول 15 عربة ثالثة مكيفة جديدة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية، قادمة من المجر؛ ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري 770 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + 271 عربة درجة ثالثة مكيفة)، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قطاع السكك الحديدية، ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتاً إلى أن الصفقة تسهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عرية سكة حديد جديد، بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة؛ ليصل إجمالى العربات الى 1350عربة، والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة؛ ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.